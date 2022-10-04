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Общество4 октября 2022 19:00

В Твери начинаются съемки многосерийного фильма "Тайга"

Работа над картиной продлится до мая 2023 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери будут снимать многосерийный фильм

В Твери будут снимать многосерийный фильм

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери начинаются съемки многосерийного художественного художественного фильма Тайга".

Заявку в городскую администрацию подала автономная некоммерческая организация Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области". Съемки будут проводиться по заказу ООО "Марс Медиа Энтертейнмент".

Работа на картиной начнется с 6 октября 2022 года и завершится по плану 20 мая 2023 года.

Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов Твери поручено оказать содействие в проведении съемок.