В Твери начинаются съемки многосерийного фильма "Тайга"

В Твери будут снимать многосерийный фильм Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери начинаются съемки многосерийного художественного художественного фильма Тайга".

Заявку в городскую администрацию подала автономная некоммерческая организация Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области". Съемки будут проводиться по заказу ООО "Марс Медиа Энтертейнмент".

Работа на картиной начнется с 6 октября 2022 года и завершится по плану 20 мая 2023 года.

Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов Твери поручено оказать содействие в проведении съемок.