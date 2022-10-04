В Италии разыскали мужчину, который 13 лет назад убил двух человек в Тверской области

Мужчину осудили на 18 лет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1977 года рождения. Он признан виновным в убийстве двух человек.

Следствием и судом установлено, что в июне 2009 года мужчина, находясь у дома в переулке Кирова в Торжке, на почве личной неприязни вместе с отцом и братом убил двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте происшествия, подозреваемых объявили в международный розыск.

В 2019 году одного из злоумышленников разыскали в Италии. У него были документы на другое имя, в 2020 году его привезли в Россию и посадили под арест. Следствие возобновили, мужчине предъявили обвинение.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.