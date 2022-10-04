Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 17:16

В Тверской области бригады скорой помощи обеспечат кнопками тревожной сигнализации

Средства выделят из бюджета региона
Алексей АНДРЕЕВ
В областном бюджете предусмотрели средства на обеспечение кнопками тревожной сигнализации бригад скорой медицинской помощи.

В областном бюджете предусмотрели средства на обеспечение кнопками тревожной сигнализации бригад скорой медицинской помощи.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

4 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание областной бюджетной комиссии. Решено направить средства на различные нужды нескольких учреждений здравоохранения и соцзащиты.

В частности, предусмотрены средства на обеспечение кнопками тревожной сигнализации бригад скорой медицинской помощи.

Также средства из областного бюджета будут направлены на ремонт фасада и спортзала Ржевского медколледжа.

Кроме того, деньги на ремонт автоматической пожарной сигнализации получит реабилитационный центр Ржева, а в Кашаровском детском доме-интернате капитально отремонтируют помещения одной из групп.