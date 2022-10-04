В Тверской области бригады скорой помощи обеспечат кнопками тревожной сигнализации

В областном бюджете предусмотрели средства на обеспечение кнопками тревожной сигнализации бригад скорой медицинской помощи. Фото: Юлия КЛЮЕВА

4 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание областной бюджетной комиссии. Решено направить средства на различные нужды нескольких учреждений здравоохранения и соцзащиты.

В частности, предусмотрены средства на обеспечение кнопками тревожной сигнализации бригад скорой медицинской помощи.

Также средства из областного бюджета будут направлены на ремонт фасада и спортзала Ржевского медколледжа.

Кроме того, деньги на ремонт автоматической пожарной сигнализации получит реабилитационный центр Ржева, а в Кашаровском детском доме-интернате капитально отремонтируют помещения одной из групп.