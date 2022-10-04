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Общество4 октября 2022 15:29

В Твери будут судить мужчину, угрожавшего взорвать железнодорожный вокзал

Опасную выходку лже-террорист совершил будучи пьяным
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дело направлено в Пролетарский районный суд города Твери.

Дело направлено в Пролетарский районный суд города Твери.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Тверской области, грозившего взорвать железнодорожный вокзал, сообщает региональная прокуратура.

Речь о случае, произошедшем в августе 2022 года. По версии следствия, 36-летний житель Тверской области, будучи пьяным, позвонил в службу «112» и сообщил, что в здании железнодорожного вокзала в Твери заложена бомба, что было неправдой.

Тверской межрайонной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Мужчину обвиняют в совершении заведомого ложного сообщения об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

"Настоящее уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд города Твери для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.