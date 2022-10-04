На территории Тверского суворовского училища заложили капсулу под строительство храма в честь Георгия Победоносца

Капсула. Фото: ПТО

4 октября на территории нового комплекса Тверского Суворовского училища состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство храма в честь Георгия Победоносца. Событие произошло в преддверии 80-летия училища, которое будет отмечаться в следующем году.

Церемония началась с подписания грамоты для закладной капсулы в Музее истории училища. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, начальник Тверского суворовского военного училища Владимир Ляпоров

«Из стен училища вышли знаменитые военачальники нашего времени, Герои Российской Федерации и Советского Союза. Уверен, что наша молодёжь будет их достойным преемником. А эта символическая церемония останется в памяти наших юных защитников Отечества», – цитирует слова главы региона пресс-служба правительства Тверской области.

Инициаторами строительства храма стали выпускники Тверского Суворовского училища, в числе которых – глава Роскосмоса Юрий Борисов. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил эту инициативу.

«Пусть благословение святых земли тверской пребывает с теми, кто здесь учится и учит, воспитывает и даёт путёвку в жизнь будущим офицерам», – сказал на церемонии митрополит.

По словам Владимира Ляпорова, храм постараются построить уже в 80-летию училища.