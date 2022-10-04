В МЧС по Тверской области прошли соревнования к Дню гражданской обороны

Личному составу предстояло отработать нормативы по надеванию противогаза Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

К 90-летию гражданской обороны, праздник отмечается 4 октября, в 4-ой пожарно-спасательной части по защите Центрального района Твери прошли соревнования по радиационной, химической, биологической защите.

Личному составу предстояло отработать нормативы по надеванию противогаза или респиратора, костюма Л1.

Спасатели справились со сдачей нормативов и показали хорошие результаты.

Также сотрудники МЧС России измеряли уровень радиации не только специальной техники, но и в продуктах питания: хлебе, рыбе, фасоли, горохе, брали пробы грунта на наличие радиационного фона.