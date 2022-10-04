Утверждены меры поддержки для семей мобилизованных в Тверской области

О семьях мобилизованных из Тверской области обещают позаботиться региональные власти. Фото: Виктория ТУШКОВА

Меры поддержки членам семей мобилизованных Тверской области были утверждены на заседании регионального правительства 4 октября.

В сфере здравоохранения для семей мобилизованных предусмотрено внеочередное обслуживание в 55 государственных медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, а также обеспечение детей путевками для санитарно-курортного лечения. Также дети мобилизованных получат первоочередное право на зачисление в региональные детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования. Возможен также перевод ребенка из одного детского сада в другой – ближе к дому.

Члены семей получат возможность бесплатного посещения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе соревнований и массовых катаний на коньках, а также культурных событий в театрах, музеях, выставочных залах, культурно-досуговых учреждениях, филармонии.

«Сегодня мы сформировали перечень мер поддержки. В то время, пока мужчины будут находиться на подготовке или несении службы, мы возьмем на себя заботу об их семьях. В будущем также реализуем для них возможность в онлайн-режиме задать вопрос, касающийся мер поддержки, и будем реагировать на их обращения», – цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

Вскоре будет опубликована информация с подробным графиком проведения культурных и спортивных мероприятий, режимом работы спортивных объектов, чтобы члены семьи мобилизованных могли заблаговременно спланировать их посещение. Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в соцпомощи.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.