В Тверской области увеличивают ставки субсидий для аграриев

Областное правительство увеличивает поддержку аграриев. Фото: ПТО

На заседании областного правительства объявлено, что в регионе усиливается поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. Конкретно речь идет о повышении ставки субсидий для определенного круга аграриев.

- Мы продолжаем работу по системной поддержке тверских сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично, никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли. Для Тверской области - это ключевое направление, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Итак, увеличена с 249,9 рублей до 303,5 рублей (на одну условную голову в месяц) ставка субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье. Этой поддержкой смогут воспользоваться 15 хозяйств в Бежецком, Калининском, Конаковском, Зубцовском, Торопецком районах, Пеновском и Кашинском округах.

С 2980,93 до 3493,26 рублей на одну корову увеличена базовая ставка субсидии на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве. Потенциальные получатели поддержки – 18 хозяйств в Конаковском, Калининском, Торжокском, Бежецком, Бологовском, Бельском, Сонковском, Старицком районах, а также в Нелидовском, Весьегонском, Рамешковском, Оленинском и Вышневолоцком округах.