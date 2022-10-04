В Тверской области составлен реестр дополнительных объектов газификации

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: "КП" Архив

4 октября на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация программы газификации в Верхневолжье в этом году и задачи на два следующих.

В частности, в докладе от Минэнергетики указано, что в 2022-м всего должно быть построено 360,7 км сетей в 15 муниципалитетах. Работы идут, на некоторых объектах уже завершены. Возможность подключиться к газу получают 6705 домовладений в 33 населенных пунктах.

В планах на 2023 и 2024 годы значится строительство газовых сетей в Бежецком, Зубцовском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах, Кимрском, Лихославльском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском и Ржевском округах.

Также при участии ПАО «Газпром» на ближайшие два года заявлено проектирование с дальнейшим строительством новых газопроводов в Весьегонском, Западнодвинском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Сандовском округах, Калязинском и Торопецком районах.

Кроме того, составлен реестр дополнительных приоритетных объектов газификации – это 2 газораспределительные станции и более 540 км газовых сетей.

Отдельный проект – полная газификация Кимрского округа до конца 2024 года.

Подробности читайте в статье сегодня на сайте "КП"-Тверь".