Игорь Руденя поздравил военнослужащих космических войск в Тверской области

Игорь Руденя поздравил военнослужащих космических войск Фото: ПТО

4 октября отмечается День космических войск Российской Федерации. Он установлен Указом президента в 2006 году. К военнослужащим и ветеранам космических войск обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- 65 лет назад, 4 октября 1957 года, наша страна вывела на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Была заложена основа для создания нового рода войск, интеллектуальной элиты Вооруженных Сил. С момента основания и по настоящее время Космическим войскам отводится особая роль в обеспечении национальной безопасности, – отметил Игорь Руденя.

Высококвалифицированные кадры для Вооруженных Сил Российской Федерации в Тверской области готовит Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Академия входит в число ведущих учреждений военного образования в России. В этом году из стен учреждения выпустили более 400 офицеров и слушателей.