В Твери открыли движение по новой дороге на улице Левитана

Завершается ремонт дороги по улице Левитана Фото: администрация Твери

В Твери в рамках реализации федерального проекта "Жилье" продолжается строительство дороги по улице Левитана от дома №52 до улицы Можайского. Объект включает в себя строительство улицы Вологодской.

- В настоящее время на объекте завершена укладка нижнего слоя асфальтобетона, организовано рабочее движение для транспорта. На пересечении улиц Левитана и Можайского изменена схема движения. В соответствии с установленными дорожными знаками водители автомобилей, которые едут по Левитана, имеют преимущество, - сообщили в администрации Твери.

При благоприятных погодных условиях работы завершат до конца недели.

В дальнейшем будут установлены светофоры, нанесена разметка, оборудованы пешеходные переходы.