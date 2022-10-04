Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов Тверской области с Днем гражданской обороны

Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем гражданской обороны Фото: ПТО

4 октября отмечается День войск гражданской обороны Российской Федерации. В этом году исполняется 90 лет со дня образования отечественной системы гражданской обороны.

Гражданская оборона играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям во внештатных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.

К военнослужащим и ветеранам Верхневолжья обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- За прошедшие годы сотрудники службы неоднократно в мирных и боевых условиях доказали высочайший уровень профессиональной подготовки, умение действовать оперативно и слаженно в условиях чрезвычайных ситуаций и риска для жизни. Благодарю вас за значительный вклад в обеспечение безопасности наших граждан, Верхневолжья и всей России. Ваши мужество, выдержка, верность долгу заслуживают самых искренних слов признательности, – отметил Игорь Руденя.