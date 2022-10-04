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Общество4 октября 2022 8:25

Собственника земельного участка обязали убрать свалку в Калининском районе

Нарушения выявило Минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Свалку ликвидировали после вмешательства Минприроды Фото: Минприроды Тверской области

Свалку ликвидировали после вмешательства Минприроды Фото: Минприроды Тверской области

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проверки установили в деревне Ильино Калининского района несанкционированную свалку пустых емкостей от этилового спирта, картонных коробок и других отходов.

Собственнику земельного участка была направлена претензия о добровольном устранении выявленных нарушений. Убрать свалку владелец отказался, в связи с чем заявлен иск о понуждении убрать отходы с земельного участка.

До вынесения судебного решения собственник свалку ликвидировал и перекрыл доступ к земельному участку.