15-летний подросток ушел из дома и пропал в Твери 3 октября

В Твери ищут пропавшего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения Владимира Сорокина. 15-летний подросток ушел из дома 3 октября в Заволжском районе и до настоящего времени не вернулся.

По месту жительства несовершеннолетнего выезжали следователи и полиция, осмотрены улицы, кафе подъезды, опрошены местные жители и друзья пропавшего. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.