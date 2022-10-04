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Происшествия4 октября 2022 6:22

15-летний подросток ушел из дома и пропал в Твери 3 октября

Организованы его поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери ищут пропавшего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери ищут пропавшего мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения Владимира Сорокина. 15-летний подросток ушел из дома 3 октября в Заволжском районе и до настоящего времени не вернулся.

По месту жительства несовершеннолетнего выезжали следователи и полиция, осмотрены улицы, кафе подъезды, опрошены местные жители и друзья пропавшего. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Подросток ушел из дома 3 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подросток ушел из дома 3 октября Фото: СУ СК РФ по Тверской области