Пассажиры совершили 37 тысяч поездок на ретропоезде "Селигер" в Тверской области

Ретропоезду "Селигер" исполнилось 4 года Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Исполнилось 4 года с начала движения ретропоезда "Селигер" по заповедному маршруту Бологое-Осташков. За это время пассажиры совершили более 37 тысяч поездок на историческом поезде.

В честь годовщины запуска ретропоезда, а также 115-летия Бологое-Полоцкой железной дороги на старинной станции Куженкино в Тверской области прошло торжественное мероприятие. В нём приняли участие представители Октябрьской железной дороги, Московско-Тверской ППК и Всероссийского общества любителей железных дорог.

Совершить путешествие на ретропоезде туристы могут каждую субботу и воскресенье. Паровоз отправляется из Бологое в 9:15 утра, а из Осташкова - в 15:07.

Станционный комплекс в Куженкино Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В пути пассажиров сопровождают проводники, одетые в исторические форменные костюмы. В стилизованных вагонах можно послушать бесплатный аудиогид по Бологое-Полоцкой железной дороге, увидеть выставку фотографий времён строительства дороги и прогуляться по историческому станционному комплексу Куженкино, построенному в начале XX века.

Цена билета - 307 рублей, детям до 7 лет проезд бесплатный.