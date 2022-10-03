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Общество3 октября 2022 16:10

Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу ко Дню учителя

Виртуальная выставка расскажет об истории учительства и подвиге педагогов в фронтовые годы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Значительная часть виртуальной выставки будет посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Музея Победы.

Значительная часть виртуальной выставки будет посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Музея Победы.

5 октября Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу, посвящённую Дню учителя. Программа будет доступна в течение всего дня на сайте музея.

Интернет-пользователи смогут посетить экскурсию по выставке, посвящённой подвигу учителей в годы Великой Отечественной, и присоединиться к тематическому показу в онлайн-кинотеатре.

Значительная часть виртуальной выставки будет посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Экскурсовод расскажет не только о самоотверженных преподавателях-ополченцах, но и о профессорах, которые совершили научный прорыв. Среди них, например, Степан Балезин, химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм «Первоклассница». Картина режиссера Ильи Фрэза по одноименной повести Евгения Шварца повествует о юной школьнице, которая только начинает свой путь в учёбе. Из самолюбивой и капризной девочки под влиянием учительницы и своих новых подружек она превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу.

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