Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу ко Дню учителя

Значительная часть виртуальной выставки будет посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Музея Победы.

5 октября Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу, посвящённую Дню учителя. Программа будет доступна в течение всего дня на сайте музея.

Интернет-пользователи смогут посетить экскурсию по выставке, посвящённой подвигу учителей в годы Великой Отечественной, и присоединиться к тематическому показу в онлайн-кинотеатре.

Значительная часть виртуальной выставки будет посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Экскурсовод расскажет не только о самоотверженных преподавателях-ополченцах, но и о профессорах, которые совершили научный прорыв. Среди них, например, Степан Балезин, химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм «Первоклассница». Картина режиссера Ильи Фрэза по одноименной повести Евгения Шварца повествует о юной школьнице, которая только начинает свой путь в учёбе. Из самолюбивой и капризной девочки под влиянием учительницы и своих новых подружек она превращается в дисциплинированную, общительную и отзывчивую ученицу.

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