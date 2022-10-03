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Общество3 октября 2022 16:04

Судебные приставы за долги арестовали машину жителя Тверской области

Мужчина задолжал по алиментам более 200 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал по алиментам 200 000 рублей

Мужчина задолжал по алиментам 200 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы спецотдела по взысканию алиментов по Твери и Калининскому району арестовали автомобиль "Форд", принадлежащий местному жителю.

Мужчина задолжал 200 000 рублей по алиментам на воспитание 12-летнего сына.

Должника предупредили об уголовной ответственности и временно ограничили в правах в части водительского удостоверения.

- Пока идёт процедура оценки арестованного авто, у должника есть время погасить имеющиеся долги и вернуть имущество. В противном случае машина будет продана на торгах, а вырученные денежные средства пойдут на оплату алиментной задолженности, - сообщили в ведомстве.