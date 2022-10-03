Судебные приставы за долги арестовали машину жителя Тверской области

Мужчина задолжал по алиментам 200 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы спецотдела по взысканию алиментов по Твери и Калининскому району арестовали автомобиль "Форд", принадлежащий местному жителю.

Мужчина задолжал 200 000 рублей по алиментам на воспитание 12-летнего сына.

Должника предупредили об уголовной ответственности и временно ограничили в правах в части водительского удостоверения.

- Пока идёт процедура оценки арестованного авто, у должника есть время погасить имеющиеся долги и вернуть имущество. В противном случае машина будет продана на торгах, а вырученные денежные средства пойдут на оплату алиментной задолженности, - сообщили в ведомстве.