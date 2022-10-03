Пассажир автомобиля в Твери перевозил наркотики

Возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В Твери на улице Королева сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области был остановлен автомобиль "Ода". В ходе проверки документов инспекторы заметили, что пассажир машины нервничает. Мужчина вышел из автомобиля и попытался незаметно уйти.

- В ходе досмотра у 53-летнего жителя Твери был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения, который мужчина прятал под курткой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Экспертиза подтвердила, что вещество - наркотик растительного происхождения. По ч. 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело.