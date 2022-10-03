Второй этап конкурса «Народный участковый-2022» в Тверской области стартует 7 октября

Голосуем за лучшего участкового. Фото: УМВД по Тверской области.

7 октября 2022 года стартует второй этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Напомним, традиционно конкурс делится на три этапа. Первый этап проводился на региональном уровне с 11 по 20 сентября. Большинством голосов были определены претенденты для участия во втором этапе (за кого и как проголосовали, можно посмотреть здесь). Второй этап пройдёт с 7 по 16 октября на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

Победитель второго этапа представит наш регион на третьем, всероссийском этапе конкурса, который состоится в ноябре. Подробнее о конкурсе «Народный участковый - 2022» читайте здесь.