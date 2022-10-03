В Тверской области на каждого врача приходится 214 пациентов

В Тверской области в 2021 году медицинскую помощь населению оказывали 5755 врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 октября отмечается Международный день врача. К этой дате Тверьстат подготовил цифры медицинской статистики.

В Тверской области в 2021 году медицинскую помощь населению оказывали 5755 врачей и 11707 работников среднего медицинского персонала. На каждого врача приходится 214 пациентов.

Больше всего у нас врачей-терапевтов (24%). 12% всех врачей – стоматологи, по 9% – хирурги и педиатры, 6% – акушеры-гинекологи.

В 2021 году в Тверской области врачебную помощь населению оказывали: 71 больница, 560 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 163 амбулаторно-поликлинические организации, включая негосударственные лечебно-профилактические медицинские организации.