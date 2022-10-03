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Общество3 октября 2022 14:45

В Тверской области 74 водителя не прошли "Контроль трезвости"

12 нарушителей остановлены в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 30 сентября по 2 октября в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда "Контроль трезвости" госавтоинспекторами было остановлено 74 водителя с признаками опьянения, 12 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции: 02, 102 или 112.