В Тверской области открыто голосование в конкурсе «Лучшее семейное подворье»

Снимок одной из семей с заготовки корма для скота. Фото: VK/«Тверская семья»

С 3 октября в нашем регионе можно проголосовать за участников конкурса «Лучшее семейное подворье». В этом году в нем участвуют 19 многодетных семей Верхневолжья, которые активно занимаются своими личными хозяйствами.

Их фотографии выложены в официальной группе областного министерства демографической и семейной политики.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» уже в третий раз.

По мнению губернатора Игоря Рудени, конкурс способствует популяризации многодетных семей в регионе, является важным направлением поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей.

Проголосовать за наиболее понравившиеся семьи можно до 12:00 1 ноября также в паблике Минсемьи (по ссылке здесь, а также здесь).

Результаты народного голосования будут учтены при подведении общих итогов конкурса. Семья, набравшая наибольшее количество голосов, получит четыре дополнительных балла, занявшая второе место - 3 балла, третье место - 2 балла.

Основная часть конкурса продлится до 15 ноября. За это время члены Оргкомитета окончательно определят победителей.

За победу в конкурсе приз - микроавтобус, за второе место семья получит легковой автомобиль, за третье место - комплект бытовой техники и инструментов.