В первый день частичной мобилизации во Дворце бракосочетания расписались 50 пар из Тверской области

3 октября отношения зарегистрировали 26 пар Фото: ПТО

В областном Дворце бракосочетания в Твери в ускоренном порядке заключают браки мобилизованные жители Верхневолжья. 3 октября скрепить отношения пришли 26 мобилизованных защитников Отечества.

В Тверской области граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, могут зарегистрировать отношения в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить повестку и паспорта молодоженов.

Церемонии проходят в общем зале, торжественно, под сопровождение военного оркестра.

Церемония проходит торжественно под сопровождение военного оркестра Фото: ПТО

Новобрачные Олеся и Станислав Кожакины планировали пожениться заранее, но пришла повестка. Так что праздник будет, когда боец вернется домой.

Алексей Матвеев и Анна Ротару, узнав о возможности оформить отношения в ускоренном порядке, сразу направились во Дворец бракосочетаний.

- Я захотел такой серьезный шаг сделать сам. – отметил Алексей Матвеев. - Я ведь уже нашел свою единственную женщину. А когда вернусь, первым делом заведем детей.

Мобилизованных расписывают в ускоренном порядке Фото: ПТО

С момента объявления начала мобилизации в ускоренном порядке ежедневно оформляют свои отношения десятки пар.

- В первый день с момента объявления о мобилизации мы расписали 50 пар, - отметили специалисты Дворца бракосочетаний.

К слову, супруги, в отличии от подруг, имеют право узнавать через Министерство обороны о местонахождении своего мобилизованного избранника.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена главой государства 21 сентября.