Во всех районах Твери закрыли фонтаны

Городские фонтаны готовят к зиме Фото: администрация Твери

В Твери во всех районах города 3 октября началась консервация на зиму городских фонтанов. Подрядные организации сливают воду, проверяют системы, демонтируют насосы и комплектующие.

Перед зимой фонтаны пройдут полное техобслуживание, затем будут закрыты деревянными коробами.

- После консервации и закрытия большинство городских фонтанов станут площадками для установки новогодних светодиодных конструкций и арт-объектов. Традиционно, их установка будет выполняться в декабре, - сообщили в администрации Твери.