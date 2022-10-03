Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 12:38

Во всех районах Твери закрыли фонтаны

В декабре они станут площадками для светодиодных украшений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Городские фонтаны готовят к зиме Фото: администрация Твери

Городские фонтаны готовят к зиме Фото: администрация Твери

В Твери во всех районах города 3 октября началась консервация на зиму городских фонтанов. Подрядные организации сливают воду, проверяют системы, демонтируют насосы и комплектующие.

Перед зимой фонтаны пройдут полное техобслуживание, затем будут закрыты деревянными коробами.

- После консервации и закрытия большинство городских фонтанов станут площадками для установки новогодних светодиодных конструкций и арт-объектов. Традиционно, их установка будет выполняться в декабре, - сообщили в администрации Твери.