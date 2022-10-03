Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 11:23

В Тверской области исполнилось 102 года труженице тыла Марии Николаевне Голубковой

Долгожительницу поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Наши поздравления долгожительнице с Днем рождения.

Наши поздравления долгожительнице с Днем рождения.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

3 октября в Твери исполнилось 102 года ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Николаевне Голубковой. Долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Заслуживает глубокого уважения Ваш трудовой вклад в защиту нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны, в сохранение и развитие профессиональных традиций Верхневолжья в мирное время, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Мария Николаевна Голубкова родилась в деревне Бортниково Калининского района. В годы войны работала сначала стрелочницей на Октябрьской железной дороге, а затем была оператором на станции Чуприяновка, также трудилась на станции Клин.

После войны на протяжении 26 лет Мария Николаевна работала на фабрике им. Вагжанова.