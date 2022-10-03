На главном аграрном форуме России представят продукцию из Тверской области

В том числе на стенде Верхневолжья представят и молочную продукцию от наших коров Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Стенд Тверской области будет развернут на 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Она пройдет с 5 по 9 октября на территории парка «Патриот» в Москве.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, на главном аграрном форуме страны свою продукцию представят 20 предприятий Верхневолжья.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений экономики Верхневолжья. В том числе, речь идет о сырах от фермеров из Торжокского района и Зубцовского округа, молочных продуктах и колбасах от предприятий Калининского и Конаковского районов, варенье и чаях от подворья Нило-Столобенской пустыни и о многом другом.

Тверские производители будут участвовать в деловой программе выставки - презентациях современной сельхозтехники, круглых столах и дискуссионных площадках.

Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве в агропроме.