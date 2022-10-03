В Тверской области у несовершеннолетнего водителя забрали транспортное средство

Пять водителей-нарушителей привлечены к ответственности Фото: ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району

За минувшие выходные на территории Калининского района было выявлено пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, у двоих из них не было водительских прав. и два водителя управляли транспортными средствами, будучи лишенными права управления.

Так же в ходе мероприятия остановлен несовершеннолетний водитель без прав.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы. Транспортные средства помещены на охраняемую стоянку, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району.