Лжесантехник обокрал пенсионерку в Твери

Мужчина под видом сантехника обокрал пенсионерку Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Центрального отдела полиции в Твери обратилась 68-летняя женщина и сообщила, что из её квартиры неизвестный похитил 10 000 рублей и золотые серьги.

Полицейские установили, что к потерпевшей приходил неизвестный мужчина, который представился водопроводчиком и попросил осмотреть трубы перед началом отопительного сезона.

Пока женщина после проверки подписывала документы, мужчина проник в комнату и украл ценности.

Фигуранта задержали. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Лихославльского района.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.