В Тверской области ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Карпов

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Карпов Фото: ПТО

В Тверской области ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года Николай Александрович Карпов. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Николай Александрович прошел поистине героический путь освободителя Отечества. Он вместе со всей страной встал на защиту Родины от фашизма, сражался и по праву принял участие в Параде Победы 1945 года. В послевоенные годы Николай Александрович внес значительный вклад в развитие строительной отрасли в нашем регионе. Имя Николая Александровича Карпова навсегда вписано в историю Верхневолжья, память о нём будет жить в наших сердцах, - отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Николай Александрович Карпов родился 11 октября 1926 года в Нижегородской области. В 17 лет стал курсантом Московской центральной военно-технической школы дрессировщиков.

В мае 1944 года отправился на фронт под Псков. На его счету более 2000 обезвреженных мин.

Николай Александрович Карпов награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и другими наградами.

После войны Николай Александрович продолжил службу в Вооруженных Силах. Несколько лет отдал работе в строительной отрасли.