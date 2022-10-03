В Тверской области 3 октября коронавирусом заразились 125 человек

Вакцинация продолжается.

По данным на 3 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 125 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 176 903 человек.

170 767 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 282 483, в том числе за последние сутки – 2111.

2765 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.p>

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки не было.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.