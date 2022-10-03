В Тверской области Роспотребнадзор проводит "горячую линию" по гриппу и ОРВИ

В Тверской области открыта "горячая линия" по гриппу и ОРВИ Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что в преддверии эпидсезона заработала Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Звонки принимаются с 3 по 14 октября. Специалисты консультируют граждан по вопросам профилактики данных инфекций, вакцинации; дают рекомендации родителям о профилактике простудных инфекций у детей.

Телефон "горячей линии" (4822) 34-70-18, 42-23-71 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней, а также круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).