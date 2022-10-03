В Твери работнику организации пять месяцев не платили зарплату

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации, подозреваемого в невыплате сотруднику заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с 28 апреля 2022 года по настоящее время генеральный директор Общества не выплатил заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск работнику в размере 47 000 рублей.

Устанавливаются все обстоятельства. Ведется следствие.