В Твери начал работу центр поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации

В Твери в Центре поддержки МСП в условиях частичной мобилизации будут консультировать предпринимателей. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери на базе Центра «Мой бизнес» начал работу Центр поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях частичной мобилизации. Оказать максимальную помощь жителям региона для сохранения и развития бизнеса поручил губернатор Игорь Руденя.

В Центре поддержки МСП в условиях частичной мобилизации для предпринимателей будут доступны консультации по вопросам ведения коммерческой деятельности, банковского кредитования и т.д.

- Одновременно с этим специалисты Фонда содействия предпринимательству Тверской области могут проконсультировать предпринимателей о возможности получения кредитных каникул по своим программам, в случае если мобилизован заемщик - индивидуальный предприниматель, либо руководитель - юридическое лицо, в котором он единственный участник, либо его доля участия в этом юридическом лице составляет более 50%, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Льготный период по заключенному договору займа может быть предоставлен на период до 6 месяцев. На это время исполнение всех обязательств заёмщика по договору будет приостановлено.

Приём предпринимателей ведётся по адресу: Тверь, проспект Победы, 14. Также есть контактный телефон: 8-800-200-11-69.

На сайте тверского Центра «Мой бизнес» представлена информация, связанная с мобилизационными процессами в отношении предпринимателей.