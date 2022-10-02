Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 16:34

МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре 3 октября

В регионе ожидаются дожди
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
3 октября в Твери погода будет не очень.

3 октября в Твери погода будет не очень.

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило о неблагоприятных метеорологических условиях 3 октября. Специалисты Тверского Гидрометцентра прогнозируют, что в понедельник в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь, усиление восточного ветра отдельными порывами до 12-17 м/с.

А всего через пару дней погода начнёт налаживаться. С 5 по 10 октября регион ждёт бабье лето. Будет солнечно, безветренно и тепло. Воздух прогреется до +15 градусов.