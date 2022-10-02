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Экономика2 октября 2022 15:05

Расходы на кофе в семьях Тверской области составили 2,3% от трат на продукты

Тверьстат опубликовал исследование за 2 квартал 2022
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
А сколько денег на кофе тратите вы?

А сколько денег на кофе тратите вы?

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Миллионы людей по всему миру начинают свой день с чашки ароматного кофе. На днях Тверьстат опубликовал цифры исследования потребления кофе в Тверском регионе.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области, во 2 квартале 2022 года их расходы на покупку кофе составили 2,3 % от расходов на продукты питания. 178 рублей на покупку кофе тратил в среднем каждый из опрошенных Тверьстатом по втором квартале текущего года.