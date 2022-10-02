В «Ставке Сталина» подо Ржевом проводят уроки для школьников

В Ржевском филиале Музея Победы проводят уроки истории для школьников. Фото: ПТО

В Ржевском филиале Музея Победы – музее «Ставка Сталина» – стартовал цикл уроков истории «Дорогой тяжкою, дорогой славною». Участниками встреч являются учащиеся 5-9-х классов школ Тверской области, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Школьников знакомят с историями подвигов ржевитян, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ребятам рассказывают о 14-ти Героях Советского Союза. Среди них – летчики Василий Дмитриевич Балашов, Иван Петрович Журавлев, Константин Дмитриевич Дунаевский, погибший над Берлином, командир взвода автоматчиков Иван Петрович Зрелов, участвовавший в Курской битве и битве за Днепр, и другие защитники Отечества. В основной экспозиции музея, где воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны, находятся подлинные военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Уроки истории продлятся до 5 октября.