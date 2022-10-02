В Твери полицейские раскрыли кражу детской коляски

Кражу коляски полицейские раскрыли по горячим следам.

31-летний житель Твери обратился в полицию, у него украли детскую коляску. Ее он беспечно оставил в тамбуре и она исчезла.

Помещение на лестничной площадке не было предназначено для хранения имущества - не оборудовано замками. Так что вор спокойно забрал коляску.

-Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей. На причастность к совершению преступления оперативники проверяли граждан, ранее уже судимых за кражи, - сообщают подробности расследования в пресс-службе регионального УМВД.

Вскоре полицейские установили, коляску украл 47-летний житель Твери. Он нигде не работает и был неоднократно судим.

Похищенную коляску он продал неизвестному лицу, а деньги уже потратил. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.