В Тверской области пенсионер ушёл из дома-интерната и пропал

Мужчину не могут найти второй день. Графика: ВПСО «Сова»

1 октября 73-летний Олег Никилякин ушел из Вышневолоцкого интерната для инвалидов и престарелых по улице Льва Толстого, д. 105а и пропал. О старте поисков мужчины сообщают волонтеры поискового отряда «Сова».

Мужчина нуждается в медицинской помощи, уточняют поисковики.

Приметы: рост 165 см, худощавый, волосы седые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка с серой полосой на рукаве, темные спортивные штаны, резиновые шлепки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, звоните по телефонам:8 (910) 646-34-34, 8 (904) 014-12-34 или 112.