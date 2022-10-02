В Твери и Вышнем Волочке проходит фестиваль «На просторах Верхневолжья»

Главная цель проекта - объединить коллективы Верхневолжья, чья деятельность опирается на традиции народного творчества. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

2 октября в Твери и Вышнем Волочке проходит региональный фестиваль народного творчества «На просторах Верхневолжья». Масштабный проект реализует Тверской областной Дом народного творчества. О ходе фестиваля сообщает пресс-служба областного правительства. Весной этого года первые отборочные этапы фестиваля в Сандово, Калязине, Торопце.

2 октября в Вышневолоцком областном драматическом театре свои лучшие программы представляют исполнители Вышневолоцкого, Удомельского, Лихославльского, Спировского округов, Бологовского, Фировского районов и ЗАТО «Озёрный».

В областном Дворце культуры «Пролетарка» в Твери запланирована театрализованная программа «Мир. Любовь. Искусство».

2,5 и 6 октября в рамках фестиваля пройдут мероприятия в нескольких учреждениях культуры Твери: в ДК «Химволокно», «Синтетик», «Элеватор», «Литвинки», центрах «Мир», «Истоки» и других.

Заключительный этап фестиваля состоится в ноябре 2022 года. Тогда будут объявлены его победители и лауреаты.