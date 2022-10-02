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Общество2 октября 2022 5:22

О судьбе военнослужащих из Тверской области, принимающих участие в спецоперации на Украине, родственники могут узнать на «горячей линии»

Заработала «горячая линия» для родственников военнослужащих
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Для родственников военнослужащих работает «горячая линия» Национального центра управления обороной РФ.

Для родственников военнослужащих работает «горячая линия» Национального центра управления обороной РФ.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Родственники военнослужащих из Тверской области, принимающих участие в спецоперации на Украине, могут могут оперативно узнать об их состоянии. Открыта «горячая линия» Национального центра управления обороной РФ.

Для оперативного информирования родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции работает телефон: 8 (800) 301-16-36.

Продолжают действовать телефоны «горячей линии» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

Информацию о военнослужащем, находящимся в зоне СВО, равно как и мобилизованном, могут получить только его близкие родственники. То же самое относится к мерам социальной поддержки семьи воина. К примеру, гражданская жена к родственникам не относится, это формально посторонний человек. Семья должна быть зарегистрирована в органах загс, подтверждение этого - свидетельство о браке. Бывшие жены/мужья тоже к близким родственникам не относятся.

Ещё несколько важных советов мобилизуемым и их семьям в правовом плане дала на свой страничке в соцсети Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.