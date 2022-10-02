О судьбе военнослужащих из Тверской области, принимающих участие в спецоперации на Украине, родственники могут узнать на «горячей линии»

Для родственников военнослужащих работает «горячая линия» Национального центра управления обороной РФ. Фото: Виктория ТУШКОВА

Родственники военнослужащих из Тверской области, принимающих участие в спецоперации на Украине, могут могут оперативно узнать об их состоянии. Открыта «горячая линия» Национального центра управления обороной РФ.

Для оперативного информирования родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции работает телефон: 8 (800) 301-16-36.

Продолжают действовать телефоны «горячей линии» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

Информацию о военнослужащем, находящимся в зоне СВО, равно как и мобилизованном, могут получить только его близкие родственники. То же самое относится к мерам социальной поддержки семьи воина. К примеру, гражданская жена к родственникам не относится, это формально посторонний человек. Семья должна быть зарегистрирована в органах загс, подтверждение этого - свидетельство о браке. Бывшие жены/мужья тоже к близким родственникам не относятся.

Ещё несколько важных советов мобилизуемым и их семьям в правовом плане дала на свой страничке в соцсети Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.