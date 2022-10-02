В картинной галерее в Твери покажут редкую книгу 18 века

Это редкое литературное издание представят посетителям лекции. Фото: Тверская областная картинная галерея

2 октября в Тверской областной картинной галерее можно будет послушать лекцию «"Театр Пьера Корнеля" - общеевропейский гуманитарный проект"»

- Друзья, мы нечасто делимся своими книжными сокровищами, но на этот раз в фокусе нашего внимания интереснейший литературный памятник - собрание сочинений Пьера Корнеля под редакцией Вольтера, изданное в 1764 году, - сообщают организаторы.

На лекции поговорят о том, как Вольтер осуществил этот проект и почему издание стало настолько популярным, что деньги на него охотно жертвовали монархи, аристократия и представители самых широких слоев общества России и Европы эпохи Просвещения. Расскажут, как уже в XVIII веке складывалась практика «донатов» - сбора денег на издание по подписке. И почему экземпляр собрания сочинений Тверской областной картинной галереи считается совершенно уникальным.

Цена билетов: 150 руб.

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