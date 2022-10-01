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Происшествия1 октября 2022 14:45

У пенсионерки из Твери украли колёса, которые она хранила в незапертом сарае

Воры воспользовались отсутствием хозяйки
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Колёса стоили 14 тысяч рублей.

Колёса стоили 14 тысяч рублей.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

У 66-летней жительницы Твери неизвестные украли автомобильные колёса стоимостью 14 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию.

Выяснилось, что комплект колёс женщина хранила на даче в деревне Хромцово Рамешковского района, в сарае. На участке пенсионерка давно не появлялась, чем и воспользовались воры.

К работе полицейские привлекли кинолога с собакой. Опосили свидетелей, изъяли следы злоумышленника, провели подворовой обход. Подозреваемого установили.

"Им оказался 41-летний ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что проник в незапертый сарай на территории чужой дачи и вынес колёса, после чего продал похищенное имущество неизвестному лицу, а деньги потратил", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под стражей за ранее совершённое преступление.