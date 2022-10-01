3 минуты 14,79 секунд: Пенсионер из Тверской области взял серебро на VII Спартакиаде пенсионеров России

Наш победитель. Фото: предоставлено Союзом пенсионеров России.

В Тольятти прошли крупнейшие спортивные соревнования для людей старше 55 лет - Спартакиада пенсионеров России.

"Пенсионная сборная" Тверской области заняла 34 место общекомандного первенства (из 73 команд). Но не осталась без побед в личном зачёте: серебряную медаль взял наш земляк, 61-летний Николай Иванов из деревни Имение Андреапольского округа Тверской области.

Николай Иванов стал вторым в лёгкой атлетике среди мужчин младше 70 лет. Он пробежал дистанцию в 1000 метров всего за 3 минуты 14,79 секунд!

В общекомандном первенстве золото Спартакиады завоевала команда из Санкт-Петербурга. Серебро взяли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – челябинцы.

Команда Тверской области. Фото: предоставлено Союзом пенсионеров России.

Отметим, нынешняя Спартакиада пенсионеров была долгожданным событием. Она вернулась после 2-летнего перерыва, связанного с пандемией. Всего за путёвки на финал VII Спартакиады в региональных отборочных турах сражались почти 67 тыс. атлетов пенсионного возраста. В финале соревнований боролись 670 пенсионеров из 73 регионов России. Они соревновались в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе и волейболе. В рамках мероприятия также состоялась сдача нормативов ГТО.