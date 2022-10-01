Жительнице Твери заплатили, чтобы она стала фиктивным директором фирмы

Номинальный руководитель будет в конечном итоге нести ответственность за деятельность организации. Фото: Константин ИВШИН

42-летняя жительница Твери за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для создания коммерческой фирмы. Женщину оформили в качестве фиктивного директора.

Нечестную схему раскрыли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.

"Фактически выполнять управленческие функции тверичанка не собиралась. В результате противоправных действий женщины были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемая созналась в содеянном и рассказала полицейским, что согласилась стать фиктивным директором исключительно из желания подзаработать.

Ведётся следствие, возбуждено уголовное дело.

Тверская полиция предупреждает: предоставление за деньги своих паспортных данных влечёт за собой серьёзные последствия. Став фиктивным руководителем, вы можете стать соучастником серьёзного преступления. Кроме того, номинальный директор или учредитель будет в конечном итоге нести ответственность за деятельность организации.