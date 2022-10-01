Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 октября 2022 11:15

Мобилизованные резервисты в Твери встречаются с ветеранами

Сборный пункт посетил участник Ржевской битвы Иван Кладкевич
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Иван Кладкевич с мобилизованными.

Иван Кладкевич с мобилизованными.

Фото: ПТО

Мобилизованные резервисты на сборных пунктах в Твери встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами вооружённых сил РФ.

На пунктах мобилизации побывали ветеран Великой Отечественной войны, участник Ржевской битвы, Почётный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич, ветеран боевых действий, начальник разведывательной роты в Афганистане Сергей Барков, кавалер ордена Красной звезды Александр Серёгин.

Ветераны рассказали мобилизованным защитникам Отечества о своём боевом опыте, поделились историями военной службы.

«Я провожу уроки мужества в школах, институтах, со многими ребятами общаюсь. Могу сказать, что сегодня молодёжь добровольно идет в армию. Я горжусь, что у нас растут такие прекрасные ребята. Сегодня я рассказал им о своей службе, как мы защищали нашу Родину. А теперь именно от них зависит судьба страны», – цитирует слова Ивана Кладкевича пресс-служба правительства Тверской области.