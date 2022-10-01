Мобилизованные резервисты в Твери встречаются с ветеранами

Иван Кладкевич с мобилизованными. Фото: ПТО

Мобилизованные резервисты на сборных пунктах в Твери встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами вооружённых сил РФ.

На пунктах мобилизации побывали ветеран Великой Отечественной войны, участник Ржевской битвы, Почётный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич, ветеран боевых действий, начальник разведывательной роты в Афганистане Сергей Барков, кавалер ордена Красной звезды Александр Серёгин.

Ветераны рассказали мобилизованным защитникам Отечества о своём боевом опыте, поделились историями военной службы.

«Я провожу уроки мужества в школах, институтах, со многими ребятами общаюсь. Могу сказать, что сегодня молодёжь добровольно идет в армию. Я горжусь, что у нас растут такие прекрасные ребята. Сегодня я рассказал им о своей службе, как мы защищали нашу Родину. А теперь именно от них зависит судьба страны», – цитирует слова Ивана Кладкевича пресс-служба правительства Тверской области.