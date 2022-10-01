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Общество1 октября 2022 10:40

В Твери на центральном рынке открылась областная «Ярмарка продовольствия»

Она будет работать 1 и 2 октября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На рынке продают продукцию предприятий и фермерских хозяйств из районов Тверской области.

На рынке продают продукцию предприятий и фермерских хозяйств из районов Тверской области.

Фото: Александр РОГОЗА

В Твери открылась областная «Ярмарка продовольствия». Она работает 1 и 2 октября с 10:00 до 16:00 на открытой площадке центрального рынка (набережная реки Тьмаки, д.13, стр.5).

Приобрести на ярмарке можно продукцию предприятий и фермерских хозяйств из районов Тверской области. Это широкий ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции, птица, картофель и овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, различные сорта мёда, изделия народных промыслов.