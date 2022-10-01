В Твери агрессивный пациент выбил окно в машине скорой помощи

Работники скорой помощи - первые, кто приходит на помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бригада скорой медицинской помощи тверской подстанции №2 столкнулась с враждебно настроенным пациентом. Буйный мужчина выбил окно машины "скорой". Об инциденте, произошедшем 16 сентября, рассказали медики на страничке Тверской скорой помощи в соцсети.

Сообщается, что в обстоятельствах данного дела разбирается полиция. Медики с прискорбием отмечают, что случаи насилия по отношению к врачам и фельдшерам "скорой" фиксируются всё чаще. В этом году это шестой случай.

"Наша цель - выстроить уважительные и доверительные отношения с пациентами, ведь работники скорой - первые, кто приходят на помощь!" - пишут сотрудники тверской скорой помощи.