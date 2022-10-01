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Здоровье1 октября 2022 9:06

В Тверской области на 1 октября коронавирусом заразились ещё 142 человека

От ковида за весь период пандемии в регионе скончались 2765 человек
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тестирование продолжается.

Тестирование продолжается.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По обновлённым данным на 1 октября в Тверской области коронавирус за сутки был подтверждён у 142 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 176 647 человек.

Госпитализированы с ковидом за минувшие сутки 7 человек.

170 422 заразившихся излечились от инфекции (+ 161 за сутки).

2765 человека скончались (+0).

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 280 170, в том числе за последние сутки – 3865.

Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели отмечается рост заболеваемости.

Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Карта распространения коронавируса в Тверской области.

Карта распространения коронавируса в Тверской области.

Фото: ПТО