В Тверской области на 1 октября коронавирусом заразились ещё 142 человека

Тестирование продолжается.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По обновлённым данным на 1 октября в Тверской области коронавирус за сутки был подтверждён у 142 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 176 647 человек.
Госпитализированы с ковидом за минувшие сутки 7 человек.
170 422 заразившихся излечились от инфекции (+ 161 за сутки).
2765 человека скончались (+0).
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 280 170, в том числе за последние сутки – 3865.
Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели отмечается рост заболеваемости.
Записаться на прививку от коронавируса можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Карта распространения коронавируса в Тверской области.
Фото: ПТО