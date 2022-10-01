В сборные пункты к мобилизованным в Твери принесут ковчег с мощами Сергия Радонежского

Ковчег торжественно встретили 1 октября в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: ПТО

1 октября в Тверь из Свято-Троицкой Сергиевой лавры прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Ковчег будет пребывать в Воскресенском кафедральном соборе 1 и 2 октября. Напомним, поклониться святыне можно 1 октября с 9:00 до 19:00, 2 октября – с 8:00 до 19:00.

Как сообщает правительство Тверской области, планируется принесение ковчега с мощами святого в пункты временной дислокации мобилизованных.

Участие во встрече святыни принял губернатор Игорь Руденя. Глава региона присутствовал на Божественной литургии, которую совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Мы отмечаем принесение мощей Сергия Радонежского на тверскую землю. Важно, что именно в это время преподобный посетил Верхневолжье, исторический центр России. Сегодня наступило время нового сплочения. Вчера в сердце нашей земли, где находятся центральные храмы страны, подписан исторический документ о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей», – цитирует пресс-служба правительства Тверской области обращение Игоря Рудени к присутствующим.

«Поздравляю всех с этим поистине великим событием для истории нашей земли, – в свою очередь сказал митрополит Амвросий. – Если вспомнить исторический контекст, то это был непростой, противоречивый период для нашего Отечества. Оно было терзаемо внутренними настроениями, обуреваемо внешними врагами. Преподобный Сергий сыграл ключевую роль в разрешении постоянной вражды. Он дал большую духовную силу своими молитвами».

Участие во встрече святыни принял губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО