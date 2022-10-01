В Воскресенский кафедральный собор Твери прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Ковчег пробудет в Твери 1 и 2 октября. Фото: Тверская епархия

Сегодня, 1 октября, в Воскресенский кафедральный собор Твери (Баррикадная, 1) прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Поклониться святыне верующие могут два дня:

1 октября — с 9:00 до 19:00;

2 октября — с 8:00 до 19:00.

Святыню привезли из Свято-Троицкой Сергиевой лавры по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках празднования 600-летия обретения мощей игумена земли Русской.

Ковчег торжественно встретили у собора. Литургию там служит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В ночь с 1 на 2 октября (в полночь) в Воскресенском соборе будет совершена воскресная Божественная литургия. Кроме того, регулярно перед мощами будут служиться молебны.